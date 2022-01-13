Euro
15.5479
2.58%
Dolar
13.5666
2.59%
Altın
796.4510
2.51%
Borsa
206,423.00
0.00%
Bitcoin
593.186
0.42%
BTXN Coin
33.49
-1.03%
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Türkiye'ye kaçak giren iki Suriyeli, mayına bastı

    Ülkeye kaçak giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişi, mayına basarak ağır yaralandı. Şahıslar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'ye kaçak giren iki Suriyeli, mayına bastı

    1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanındaki Doğançay köyü ile Demırışık köyü sınır hattında, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.Z. ile Ö.E.S. mayına bastı.

    Ülkeye kaçak giriş yapmayı denerken mayına basan 2 kişinin de sağ ayakları koptu.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.

    Türkiye ye kaçak giren iki Suriyeli, mayına bastı #1

    Türkiye ye kaçak giren iki Suriyeli, mayına bastı #2


    Görüş Bildir