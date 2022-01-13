Türkiye'ye kaçak giren iki Suriyeli, mayına bastı

Ülkeye kaçak giriş yapmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişi, mayına basarak ağır yaralandı. Şahıslar, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanındaki Doğançay köyü ile Demırışık köyü sınır hattında, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.Z. ile Ö.E.S. mayına bastı.

Ülkeye kaçak giriş yapmayı denerken mayına basan 2 kişinin de sağ ayakları koptu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.



