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Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden birinin terörist olduğu belirlendi. Diğer şahıs ise sınır dışı edildi.