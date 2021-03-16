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    Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

    Şüphelilerden birinin terörist olduğu belirlendi. Diğer şahıs ise sınır dışı edildi.
    • AA
    • 16.03.2021 - 09:24
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    Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır hattında yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışanlara karşı faaliyetleri devam ediyor.

    Suriye sınırında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 şüpheli tespit edildi. Hudut birliklerince yakalanan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    YAKALANAN TERÖRİST HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR

    Yapılan araştırmada yakalanan N.M.K'nin, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu belirlendi.

    Suriye'deki Melikiyah-Sividik kampında 2018 yılında 60 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra 2019 yılında Barış Pınarı Harekatı sırasında Duhok'a kaçtığı tespit edilen terörist N.M.K'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

    Yakalanan diğer Suriyelinin ise Mardin Göç İdaresi ekiplerince sınır dışı edildiği öğrenildi.

    Türkiye ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı #1

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