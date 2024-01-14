Türkiye'yi güldüren 'Zavadanak Bekir' muhtar adayı oldu Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği ‘zavadanak çarptı’ sözleriyle Türkiye’nin yüzünü güldüren Bekir Varol muhtar adayı olduğunu açıkladı.

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İHA

Antalya Manavgat’ta 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazası sosyal medyada gündem olmuştu.

Kazaya karışanlardan biri olan Bekir Varol, kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Koronadan mı kaçıyordun", trafik polisine de "Zavadanak çarptı" sözleriyle görenleri güldürmüştü.

Zavadanak Bekir muhtar adayı oldu

Sosyal medyada gündem olan Bekir Varol, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde annesinin köyü olan Seydiler Mahallesinden muhtar adayı olduğunu açıkladı.

"Köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım"

Bekir Varol “Ben anamın köyü olan Seydiler’den muhtarlığa aday olma kararı aldım. Şu an elimdeki sosyal medya gücünü de kullanarak köyümün yol, su, elektrik gibi problemleri zavadanak çözüme kavuşturacağım. Seydiler’in yaşanabilir bir yer değil yaşanmaktan zevk alınan bir yer olması için köylülerimden destek bekliyorum. Sandığa geleceksiniz. Oylarınızı zavadanak kullanacaksınız. Güzel bir yaşama zavadanak merhaba diyeceğiz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)