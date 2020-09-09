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Turşuluk biberi ayaklarıyla ezdi
Salçalık domatesleri ayaklarıyla ezen bir kişinin infial yaratmasının ardından şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayaklarıyla ezen bir kişinin videosu paylaşıldı.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 08:08
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de salça üretimi yapan fabrikada çalışanların ayaklarıyla salçalık domatesleri ezdiği görüntülerin yayılmasının ardından şimdi de biber turşularının bulunduğu varile ayaklarını sokan bir gencin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
TURŞU BİBERİN İÇİNE AYAKLARIYLA GİRDİ
TikTok'ta '@ismaer12' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan kişi, turşu biberin içinde ayağı ile gezinirken çektiği görüntüleri yükledi.
TESİSİN TEPSİT EDİLMESİ İSTENİYOR
Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar, gencin ve tesisin tespit edilerek işlem başlatılmasını istedi.