Haberler

3. Sayfa Haberleri

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'deki Eren-Abluka-2 Operasyonu'nda öldürülen 2 teröristten birinin 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.