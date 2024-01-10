Tutuklanan Fatih Camii saldırganının ifadesi ortaya çıktı: 'Tekbirden sonrasını hatırlamıyorum' Cami imamı ile cemaatten bir kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın savcılık ifadesinde, bıçağın kendisine ait olduğunu ve kişiler ya da kurumlarca yönlendirilmediğini söyledi.

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AA

İstanbul'da geçtiğimiz akşam Fatih Camii'nde yaşanan saldırı olayı büyük yankı uyandırdı.

Cami imamı Galip Usta, Ömer Salgın isimli şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay sırasında camide bulunan hafız Bilal Erdem'i de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Tutuklandı

Akşam namazı sonrası yaşanan olayın ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken saldırgan da güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Salgın, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"Aylık gelirim 500 bin lira"

Saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Salgın ifadesinde ticaretle uğraştığını, aylık ortalama 500 bin lira geliri olduğunu öne sürdü.

"Tekbir getirerek bağırmaya başladım"

Daha önce ailesiyle ilgili sorunlar yaşadığını iki kez evlilik yaptığını belirten şahıs, "Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım." dedi.

Şüpheli Ö.S., Fatih Camisi'ne gittiğini, eşiyle problemi olduğunu ve bu nedenle çok bunaldığını ileri sürerek, "Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.

"Beni kimse yönlendirmedi"

Üzerindeki bıçağın kendisine ait olduğunu anlatan Salgın, bıçaklama olayına ilişkin kişiler ya da kurumlarca yönlendirilmediğini, anlık refleks olarak geliştiğini savundu.

Hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunan saldırganın, 2028'e kadar geçerli av tüfeği ruhsatı olduğu öğrenildi.

"Kendisini dini konulara verdi"

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S. son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla Fatih Camii'ne geldiği öğrenildi.

Sevk yazısından detaylar

Camide gürültü yapması nedeniyle uyarılıp camiden çıkarılan şüphelinin, tekrar camiye girerek eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüpheli Salgın'ın 8 Ocak'ta Fatih Camii'ne gelerek gürültü yaptığı ve etrafına rahatsızlık vermesi nedeniyle cami imamı Galip Usta tarafından uyarıldığı ifade edildi.

Şüphelinin gürültü yapmaya devam etmesi üzerine güvenlik tarafından dışarı çıkarıldığı ancak kendisinin tekrar camiye girerek Galip Usta ve Bilal Erdem'i hayati tehlike geçirecek şekilde bıçakla yaraladığı anlatılan yazıda, mağdurların hayati tehlikelerinin devam ettiği vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)