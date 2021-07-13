Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların, kuluçkalarından çıkan yüzlerce yavrusu göle giden su kanalları önüne çiftçiler tarafından bent çekilmesi sonucu öldü.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor.

Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.

Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor.

Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Sonbahar aylarından itibarinde de yavru flamingolarla birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.

SU KANALLARINA BENT ÇEKİLDİ

Ancak bu yıl kuluçkalarından yeni çıkan yüzlerce flamingo, gölü besleyen su kanallarının önlerine tarlalarını sulamak isteyen köylüler tarafından bent çekildi.

Tuz Gölü'nde binlerce yavru flamingo öldü VİDEO

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BİNLERCESİ ÖLDÜ

Gölde su seviyesinin azalması sonucu, yavru filamingolar su ve beslenme alanları daraldığı için öldü.

"BUNUN SORUMLUSU HEPİMİZ OLACAĞIZ"

Tuz Gölüne kuşları gözlemlemek için gelen Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç, yüzlerce yavru flamingonun öldüğünü gözlemledi.

Gölü besleyen Ulukışla köyündeki sulama kanalının da önüne bent çekildiğini belirten Tunç, şunları söyledi:

''Bölgedeki sulama kanalarının içinde iddia edildiği gibi su yok değil, su var. Ancak önüne bentler kurularak vahşi sulamayla tarlaların başına aktarılmış. Buradan Tuz Gölü'ne bir damla su gitmiyor ve hayvanların içecekleri ve beslenecekleri alan bırakılmıyor. Ben yetkilere sesleniyorum; bu konuya duyarlı olalım. Bu bölgede binlerce yavrumuz öldü. Yarın çocuklarımıza göstereceğimiz bir dünya kalmayacak. Bunun sorumlusu hepimiz olacağız.''

Tunç, "Her yıl 5 bin ila 10 bin yavru kuluçkadan çıkıyordu. Bu yıl 5 bin civarındaydı ve çoğu öldü. Tuz Gölü'nde su 1.5 kilometre çekildi. Tuz Gölü'ne BOTAŞ su bırakıyor ve bize destek oluyorlar. BOTAŞ’ın bıraktığı su yetmiyor. Gördüğünüz bölgede yukarı kısımdan Şereflikoçhisar kesiyor, aşağıdan Konya kesiyor ve buradan Aksaray suyu kesiyor. Tuz Gölü bu nedenlerden beslenemiyor. Tuz Gölü'nün son hali bu şekilde. Bu mevsimde bu şekilde olması hiç normal değil. Zaten bölgemizde de yağış yok. Bir de su girişleri kapanırsa maalesef Tuz Gölü ölür. Bu flamingoların ölümümün tek sebebi bu su kaynaklarına bent kurarak tarımsal sulamada suyu kullanmalarıdır. Bölgede 8 yıldır hiç bu şekilde flamingo ölümü olmamıştı." diye konuştu.





























