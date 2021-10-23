Tuz Gölü’nde yüzde 30’luk küçülme meydana geldi

Bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel ısınmanın da etkisi ile Tuz Gölü, yüzde 30 oranında küçüldü. Prof. Dr. Muazzez Çelik, “30 yıla kadar Tuz Gölü’nü aşama aşama kaybedebiliriz” dedi.

Tuz Gölü, küresel ısınma ve bilinçsiz tarımsal sulamanın da etkisi ile yüzde 30 küçüldü.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan ve kapalı göl olma özelliği taşıyan, Türkiye’nin tuz ihtiyacının da yarıdan fazlasını karşılayan göl, her gün biraz daha küçülmeye devam ediyor.

Bölge turizmi açısında önemli, 1600 kilometrekare yüz ölçümüne sahip göl, Şereflikoçhisar'dan gelen Peçen Çayı ile Aksaray'dan gelen Melendiz Çayı ve çevresindeki diğer derelerden besleniyor.

Tuz Gölü ile ilgili TÜBİTAK desteğiyle araştırmalar yapan Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, havzada 1700 metreye kadar inen sondajlar gerçekleştirip karşılaştırmalar yaptıklarını, gölün daha önce Karapınar ve Ereğli'ye kadar uzandığını belirtti.

“1930’LU YILLARDAN BU YANA CİDDİ KÜÇÜLME VAR”

Prof. Dr. Karakaya, araştırmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Jeolojik dönemde 5 ile 8 milyon yıl önce, Akdeniz’in bölgeye ilerlemesi ve bu ilerleyen deniz suyunun daha sonraki yükselmelerle hapsolması ve buharlaşma sonrasındaki deniz suyunun, bu tuz yataklarını ve devamında da soda yataklarını oluşturduğunu tespit ettik. Bu sonuçlarımız dört uluslararası dergide yayınlandı. 1930’lu yıllardan bu yana Tuz Gölü’nde ciddi bir küçülme var.





“TUZ ÇÖKELİMİ AZALACAK”

Küresel ısınmaya bağlı su azaldığı için tuz çökelimi de azalacaktır. Bu durum tuz yataklarından işletme yapan firmaları ekonomik yönden kötü etkileyecek. Kültürel olarak da olumsuz sonuçlara yol açacak. Çünkü bölgede yüzden fazla kuş barınmaktadır. Durum böyle devam ederse büyük bir kuş göçü bizi bekliyor. Sorun bununla da sınırlı değil. Suyun azalmasıyla tuz çökelmesi oluşmazsa, gölün yüzeyinde killi bir sedim alan oluşacak. Bu da çok fazla toz taşınması demek ve bu durum birçok solunum hastalığına yol açabilir.





“GÖLE BAĞLI DERELERDEKİ SUYU TARIMSAL ALANDA DAHA AZ KULLANARAK GÖLE SU TAŞINABİLİR”

Eğer önlem alınmazsa 20-30 yıla kadar Tuz Gölü’nü aşama aşama kaybedebiliriz. Tuz Gölü’nde yapılan jeofizik araştırmalarında, gölün altında çok büyük mağaralar ve negatif anomaliler var. Dolayısıyla yüzeyden havzaya su bastığımızda bu suyun bir kısmını kayıp da edebiliriz. Peki, Tuz Gölü’nü nasıl kurtaracağız? Göle bağlı küçük derelerdeki suyu tarımsal alanda daha az kullanarak göle su taşınabilir.”

Tuz Gölü havzasının 2000 yılında koruma altına alındığını da hatırlatan Prof. Dr. Karakaya, gölün kuruyan bölümlerinde iyileştirme yapıldığı takdirde tarıma elverişli hale gelebileceğini kaydetti.

Tuz Gölü’nde yüzde 30’luk küçülme meydana geldi VİDEO

