Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları kamyonette zulalanmış 308 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor…

İstanbul'da akşam saatlerinde, ekipler tarafından şüpheli olduğu tespit edilen bir kamyon takibe alındı.

Şüpheli kamyon Tuzla’da durduruldu.

NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Ev eşyası yüklü olan kamyonda, narkotik köpeğinin desteği ile arama yapıldı.

Detaylı incelemelerin ardından, narkotik köpeğinin tepki verdiği bölmelerde arama yapıldı.

GİZLİ BÖLME BULUNDU

Aracın kasa kısmında, özel olarak hazırlanmış bir bölme olduğu ortaya çıktı. Bölmeye gizlenmiş paket halinde toplam 308 kilo 800 gram eroin buldu.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olabileceği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçildi VİDEO

Zanlının ifade işlemi devam ederken, uyuşturucuyu teslim alacakları tespit etme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.