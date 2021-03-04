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- Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçirildi
- İHA
- 04.03.2021 - 11:26
- Güncelleme : 04.03.2021 - 12:20
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor…
İstanbul'da akşam saatlerinde, ekipler tarafından şüpheli olduğu tespit edilen bir kamyon takibe alındı.
Şüpheli kamyon Tuzla’da durduruldu.
NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU
Ev eşyası yüklü olan kamyonda, narkotik köpeğinin desteği ile arama yapıldı.
Detaylı incelemelerin ardından, narkotik köpeğinin tepki verdiği bölmelerde arama yapıldı.
GİZLİ BÖLME BULUNDU
Aracın kasa kısmında, özel olarak hazırlanmış bir bölme olduğu ortaya çıktı. Bölmeye gizlenmiş paket halinde toplam 308 kilo 800 gram eroin buldu.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla bağlantılı olabileceği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçildi VİDEO
Zanlının ifade işlemi devam ederken, uyuşturucuyu teslim alacakları tespit etme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.