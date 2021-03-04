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    Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları kamyonette zulalanmış 308 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 12:20
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    Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor…

    İstanbul'da akşam saatlerinde, ekipler tarafından şüpheli olduğu tespit edilen bir kamyon takibe alındı.

    Şüpheli kamyon Tuzla’da durduruldu.

    NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

    Ev eşyası yüklü olan kamyonda, narkotik köpeğinin desteği ile arama yapıldı.

    Detaylı incelemelerin ardından, narkotik köpeğinin tepki verdiği bölmelerde arama yapıldı.

    Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    GİZLİ BÖLME BULUNDU

    Aracın kasa kısmında, özel olarak hazırlanmış bir bölme olduğu ortaya çıktı. Bölmeye gizlenmiş paket halinde toplam 308 kilo 800 gram eroin buldu.

    Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayla bağlantılı olabileceği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

    Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçildi VİDEO

    Zanlının ifade işlemi devam ederken, uyuşturucuyu teslim alacakları tespit etme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

    Tuzla’da 308 kilo uyuşturucu ele geçirildi #3

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