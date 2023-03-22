Tuzla’da akran zorbalığı: Lise öğrencilerinin kavgasına polis müdahale etti Özel bir lisede öğrenciler arasındaki yaşanan kavga büyüdü. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA

Son günlerde sosyal medyada akran zorbalığına ilişkin videolar yayılmaya başladı.

Bunun son örneği ise İstanbul'da yaşandı.

Tuzla'da bulunan özel bir lisede yaklaşık 5 ay önce okuldan atılan bir öğrenci, arkadaşlarıyla birlikte okula geldi.

Bu sırada okul bahçesinde bulunan diğer öğrenciler ile aralarında tartışma çıktı.

Kavga çıktı

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ifadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edildi.