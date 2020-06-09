Tuzla'da alacak verecek meselinde kan döküldü: 1 ölü

Tuzla’da gece saatlerinde bir iş merkezinin ikinci katından silah sesleri yükseldi. Sesleri duyan güvenlik görevlisi, ikinci katta bir kişinin silahla vurulması sonucu öldüğünü belirledi.

İstanbul’un Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin ikinci katında korkunç bir cinayet işlendi.

İddiaya göre alacağı bulunan 25 yaşındaki M.Y. ile iş yeri sahibi arasında sözlü tartışma çıktı.

25 YAŞINDAKİ GENCE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü ve büronun sahibi olduğu iddia edilen kişi, silahını çıkartarak 25 yaşındaki gence kurşun yağdırdı. Olay anından sonra iş merkezinden otomobille hızla kaçan saldırganın kimliği ekiplerce tespit edildi ve yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULDU

Silah seslerini duyan iş merkezinin güvenlik görevlisi yukarı kata çıktığında yerde yatan cansız bedenle karşılaştı. Durumun sağlık ve polis ekiplerine ihbar edilmesi üzerine, caddeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki deliller toplanırken, talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.