Bir kişiyi darbedip şişeyle kafasına vurarak öldüren katil zanlısı, şüpheli tutuklandı. Zanlının cinayet anı kameraya yansıdı.

İstanbul’un Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (62), 29 Ekim'de Orhanlı Mahallesi Çayırlar Caddesi'nde öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Sinan S. (35), 30 Ekim'de Mescit Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yakalandı.

ALKOL ALMA DEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve uyuşturucu bağımlısı olduğu, olay günü alkol kullanmaması konusunda tartıştığı E.B'yi darbedip başına alkol şişesiyle vurarak öldürdüğü belirlendi.

Tuzla'da alkol yüzünden tartıştığı kişiyi öldürdü ViDEO





TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.