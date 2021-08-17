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    Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı

    Gece saatlerinde Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Ö.Ş. isimli alkollü sürücü kaza yaptı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:21
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    Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı

    İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Vatan Caddesi’nde gece 02.30 sıralarında otomobili ile seyir halinde olan O.Ö.Ş. isimli otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

    Kaldırımda bulunan ağacı kıran otomobil, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe çitlerini kırıp aştı.

    Otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobil içinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

    Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Araç sürücüsü O.Ö.Ş. kazayı yaralı olarak atlatırken, yanındaki şahsın durumunun ağır olduğu belirlendi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

    Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı VİDEO

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Sürücü O.Ö.Ş.’nin alkollü olduğu belirlendi.

    Başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı #2

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Hurdaya dönen araç, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Polis ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin çalışma başlattı.

    Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı #3

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