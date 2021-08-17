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Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı

Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı

Gece saatlerinde Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan O.Ö.Ş. isimli alkollü sürücü kaza yaptı. Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.