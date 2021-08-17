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- Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı
Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı
- İHA
- 17.08.2021 - 08:47
- Güncelleme : 17.08.2021 - 09:21
İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Vatan Caddesi’nde gece 02.30 sıralarında otomobili ile seyir halinde olan O.Ö.Ş. isimli otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.
Kaldırımda bulunan ağacı kıran otomobil, cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe çitlerini kırıp aştı.
Otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil içinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Araç sürücüsü O.Ö.Ş. kazayı yaralı olarak atlatırken, yanındaki şahsın durumunun ağır olduğu belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
Tuzla’da alkollü sürücü kaza yaptı: 1’i ağı 2 yaralı VİDEO
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Sürücü O.Ö.Ş.’nin alkollü olduğu belirlendi.
Başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Hurdaya dönen araç, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin çalışma başlattı.