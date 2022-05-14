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    Tuzla'da bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı

    İstanbul Tuzla'da yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki anne hayatını kaybetti, baba ve çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 14.05.2022 - 17:29
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    Tuzla'da bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı

    Saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla, Tepeören mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Ali Altun, şoför değişimi için otobüsü emniyet şeridine park etti.

    Otobüse çarptı

    O sırada Hasan Kandemir yönetimindeki 34 HH 8266 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüse arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kader Kandemir araç içerinde sıkışırken, aynı aileden baba Hasan Kandemir ve 7 yaşlarındaki çocukları Hüseyin Kandemir yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Araçta sıkışan anne hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri araçta sıkışan Kader Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Baba Hasan Kandemir ile çocukları Hüseyin Kandemir'in tedavi altına alındığı durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kader Kandemir'in cansız bedeni ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılarak otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Tuzla da bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı #1

    Otomobil kullanılamaz hale geldi

    Otobüsteki yolcuların kaza sonrası şaşkın oldukları görüldü. Jandarma ve polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, yolcuları yanındaki eşyalarla birlikte olay yerine gelen başka bir otobüse sevk etti. Kazaya karışan otomobil kaza sonrası kullanılamaz hale geldi.

    Tuzla da bir otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 2 yaralı #2

    "Fren sesi duymadım, tam biniyordum arkadan vurdu"

    Şoför değişimi için otobüsü emniyet şeridine park eden Ali Altun, "Uyumuş galiba. Öyle tahmin ediyorum. Araçta hiç fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Şoför değişimi için durmuştuk. Fren sesi duymadık. Aşağıdaydım. Otobüse tam biniyordum arkadan vurdu. Fırlayarak indim ama yapabileceğimiz bir şey yoktu." dedi.

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