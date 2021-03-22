Tuzla'da çekiçle öldürüp cesedi streç film ile sardılar

Tuzla'da streç film ile sarılı halde cesedi bulunan Rafet Nazlı'nın cinayet zanlıları, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesi İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki Kazım Y., borcunu geri ödemesini istemek için 42 yaşındaki Rafet Nazlı'nın evine gitti.

Nazlı'nın borcunu ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ikili tartışmaya başladı.

ÇEKİÇLE SALDIRDI

Kazım Y., yanında getirdiği çekiç ile Nazlı'ya saldırdı. Kafasına darbeler alan Nazlı, olay yerinde hayatını kaybetti.

CESEDİ PAKETLEMESİ İÇİN ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Saldırgan, olayın ardından arkadaşı Mustafa K.'yi arayarak cinayet işlediğini, gelip yardım etmesini istedi. Olay yerine gelen Mustafa K., cesedi ilk önce siyah bir çöp poşetine geçirdi. Sonrasında muşamba ve streç film ile kokunun etrafa yayılmaması için yedi kat sardı.

Cesedi çuvala koyan ve bantlayan şüpheliler, sonrasında dairenin kapısını kilitleyerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli Kazım Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Beni borç batağına sürükledi, uyuşturucuya başlattı. Kavgaya tutuşunca çekiç ile kafasını ezdim. Olaydan sonrasında şoka girdim, cesedi paketlemesi için arkadaşımı çağırdım." dediği öğrenildi.

CESEDİ BİR HAFTA SONRA KIZ ARKADAŞI FARK ETTİ

19 Mart tarihinde eşyalarını almak için daireye gelen Rafet Nazlı'nın kız arkadaşı, kapıyı açamaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımı ile içeriye giren kişi, çuval içerisinden kötü koku gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışma ile 2 şüpheli, olaydan bir gün sonra Tuzla'da metruk bir binanın çatı katında yakalanarak gözaltına alındı.

"ARKADAŞINIZ UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRDİ" DİYEREK MESAJ ATTI

Şüphelilerin, olaydan sonrasında Rafet Nazlı'nın telefonundan, rehberindeki tüm kişilere "Arkadaşınız uyuşturucudan dolayı cezaevine girdi. Ben Kazım, ancak ben yardımcı olabilirim, Rafet'in cezaevinden çıkması için avukat tutacağım." yazarak mesaj gönderdiği belirlendi.

Suçunu itiraf eden ikili, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerden Kazım Y., adliyeye sevk edilirken, "Dua edin polislere, hepinizi öldürecektim." dedi.