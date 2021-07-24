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    Tuzla’da çelik kasa hırsızları kameraya yakalandı

    İş yerine girerek içinde 50 bin lira ve çok sayıda çek, senet bulunan 2 adet çelik kasayı çalan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 14:59
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 15:01
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    Tuzla’da çelik kasa hırsızları kameraya yakalandı

    İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı Evliya Çelebi Mahallesi’nde bulunan E.Ö. isimli şahsa ait bir iş yerinden 20 Temmuz 2021 tarihinde içerisinde 50 bin lira nakit para ile çok sayıda çek ve senet bulunan 2 adet çelik kasanın çalındı.

    Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, şüphelilerin beyaz bir araçla iş yerinin önüne geldikleri ve 3 şüphelinin maskeyle iş yerine girerek çelik kasayı çaldıkları görüldü.

    KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

    Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, alınan ihbar üzerine harekete geçti.

    Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

    Tuzla’da çelik kasa hırsızları kameraya yakalandı ViDEO

    Tuzla’da çelik kasa hırsızları kameraya yakalandı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    M.F, R.S, H.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli R.S. ve H.E. adliyeye sevk edildi.

    Tuzla’da çelik kasa hırsızları kameraya yakalandı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulandı.

    H.B ve M.F, ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikleri aracın plaka bilgileri üzerinden aracın D.K. isimli şahıs adına kayıtlı olduğu belirlendi.

    Olayın diğer şüphelileri oldukları tespit edilen D.K. ve F.K. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheliler, işyerinden hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

    Tuzla’da çelik kasa hırsızları kameraya yakalandı #3

    Tuzla’da çelik kasa hırsızları kameraya yakalandı #4

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