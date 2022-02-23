Tuzla'da çıkan fabrika yangınları korkuttu

Tuzla'da iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın etrafındaki fabrikalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Sahil Bulvarı'nda bulunan ve yat imalatı yapılan iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN BİR ÇOK FABRİKAYA SIÇRADI

Yükselen alevler yandaki karton fabrikasına, yat atölyesi ile iki depoya daha sıçradı. Çevre illerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi her iki fabrikadaki alevlere müdahale ediyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.





YANGIN, 3 SAATLİK ÇALIŞMA SONRASI KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin 3 buçuk saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Çıkan yangın sonrası fabrikada büyük oranda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.



