Tuzla'da defineciler, suçüstü yakalandı

Ormanlık alanda kaçak kazı yaptığı tespit edilen defineciler, zabıta ekiplerinin denetimi sonucunda yakalanarak tutanağa tabi tutuldu.

İstanbul Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıp altın arayan defineciler, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’nin bölgede yaptığı denetimler sırasında yakayı ele verdi.

Define avcıları yaklaşık 4 metrelik çukur içerisinde kazı yaparken Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri’ni karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.

Definecilerden bir tanesi, caraskar sistemiyle kazdıkları çukurdan çıkarken bir zabıta memurunun ‘Ne yapıyorsun?’ sorusuna ise ‘Altın arıyoruz’ cevabını verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zabıta Ekipleri tarafından kaçak define yapan 3 kişiye tutanak tutulurken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazı yapan defineciler hakkında soruşturma başlattı. Kaçak kazı yapan definecilerin yakalanma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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ZABITALARA TEŞEKKÜR

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret edip çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür ederek, “Koronavirüs pandemisi dönemi dahil, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü büyük bir sınav vermiştir. Çok güzel çalışmalar ortaya koydular.” dedi.









