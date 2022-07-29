Durumlarından şüphelenilen iki kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, her çeşit suç malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerden O.Ö. serbest bırakılırken N.T. de adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'nde 26 Temmuz akşamı gece bekçileri denetim yapıyordu.

Denetim kapsamında durumlarından şüphelenilen N.T.(40) ve O.Ö.'nün (32) içinde bulunduğu araç, durduruldu ve şahıslarla birlikte arandı.

Araçtan farklı suç malzemeleri çıktı



Araçta, 26.3 gram metamfetamin, 1.1 gram esrar, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 kutu cinsel gücü artırıcı hap, 1 adet araç kontak anahtarı süsü verilmiş hassas terazi, 9 adet puyp olarak adlandırılan uyuşturucu kullanma aparatı, 9 şişe sahte alkol, 5 kesici alet, 3 çakı, 1 balta ve portatif kürek, 2 silah, 2 şarjör, 2 gaz tüpü, tarihi eser niteliğinde 4'ü gümüş biri altın 5 sikke, 5 cep telefonu, 2 bin 465 lira bulundu.

Tuzla'da denetime takılan araçtan her çeşit suç malzemesi çıktı

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı

Şüphelilerden O.Ö. hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli makamlarca serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre; N.T. hakkında ise '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçlarından işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.