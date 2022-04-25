Tuzla'da ehliyetsiz araçtaki lise öğrencisi, kazada vefat etti

Park halinde duran minibüse çarpan otomobilin arka koltuğunda oturan 17 yaşındaki liseli Beyzanur, hayatını kaybetti. Beyza'nın ailesi, aracı kullanan sürücünün ehliyetsiz olduğunu söyledi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya, 23 Nisan'da arkadaşlarıyla iftara gitti.

22.00 sıralarında D-100'den eve dönen Beyzanur, arkadaşının kullandığı otomobilin arka koltuğuna oturdu.

Ali Nadir Şengül'ün kullandığı 41 AJG 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 FOT 54 plakalı minibüse çarptı.

4 kişi sıkıştı

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 4 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti

Otomobilin sürücüsü, hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine bir süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü Ali Nadir Şengül, ambulansa bindirildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi edinilirken 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Kazadan birkaç saat önce paylaşım yaptı

Sertkaya, kaza sonrası ön otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından aile yakınlarına teslim edilen Beyzanur Sertkaya'nın cenazesinin, Gebze'deki Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Sertkaya'nın, kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı da ortaya çıktı.

Ramazan Bayramı için hazırlık içindeydi

Sertkaya Ailesi'nin 5 kız çocuğundan biri olan lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya'nın, kazadan birkaç gün önce küçük yeğenine "Ramazan Bayramı için elbise alacağım. Sen de beğen birlikte alalım." dediği öğrenildi.

"Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş"

Beyzanur Sertkaya'nın DHA'ya konuşan amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek "İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin." dedi.





