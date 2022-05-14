Tuzla'da eski kayınpeder damadını öldürdü: Cesedi varilde sakladı

26 Nisan’dan beri kayıp olan Uğur Kahraman ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Kahraman’ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polise başvuran Erdoğan Kahraman, oğlunun 26 Nisan tarihinde evinden ayrıldığını bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek ihbarda bulundu. Erdoğan Kahraman oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı. Yapılan inceleme sonucu evinden çıkan Uğur Kahraman'ın kayınpederinin otomobiline bindiği tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinde Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi ile otomobille uzaklaştığı görüldü. Kayıp olan Uğur Kahraman'ın yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı belirlendi.

Eski kayınpeder gözaltına alındı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan çalışmanın ardından eski kayınpeder Hüseyin S.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Hüseyin S. başlarda her şeyi inkar etse de daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.

"Torunlarımı göstermemekle tehdit etti"

Poliste ifade veren şüpheli Hüseyin S. kızıyla ayrıldıktan sonra damadı ile torunlarını görebilmek için ilişkisini devam ettirdiği öğrenildi. Damadının sık sık torunlarını göstermemekle tehdit ettiğini söyleyen Hüseyin S., "Beni torunlarımı göstermemekle tehdit edip, getir götür işlerini yapıyordu. Kızımdan geri kalan torunlarımı görmek için onun her türlü eziyetine katlandım." dediği belirtildi.

Eski damadını öldürüp varilin içine saklamış

Tartışma çıktı

Olay günü eski damadının kendisini telefonla aradığını ve otomobille almasını istediğini anlatan Hüseyin S. "Onu otomobille aldım. Birlikte Tuzla, Aydınlı Mahallesinde bulunan evime gittim. Orada aynı konulardan dolayı yine aramızda tartışma çıktı." dedi.

"Cesedi varile koydum"

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayı aldığını söyleyen Hüseyin S. "Onu bir el başına ateş ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi bir varilin içine koyarak kapağı kapattım. Oturduğum apartmanın bahçesinde bulunan müştemilata sakladım." dedi.

Cesedi hurdacılara taşıttırdı

Hüseyin S.'nin 5 gün sonra içinde ceset bulunan varili yoldan geçen hurdacılara para vererek taşıttığı ve Pendik'te bulunan kendi anne ve babasının evine götürdüğünü anlattığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, polis şüphelinin ifadesi üzerine Pendik'te bulunan adrese gittiğinde, apartman boşluğundaki varili ve içindeki cesedi buldu. Ceset incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şüpheli Hüseyin S. adliyeye sevk edildi.



