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    Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın çıktı

    Kimyasalların bulunduğu paletlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 10:37
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 11:26
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    Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın çıktı

    Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Kocaeli itfaiyelerine bağlı ekipler sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

    Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın çıktı ViDEO

    Tuzla da fabrika bahçesinde yangın çıktı #1

    Tuzla da fabrika bahçesinde yangın çıktı #2

    Tuzla da fabrika bahçesinde yangın çıktı #3

    Tuzla da fabrika bahçesinde yangın çıktı #4

    Tuzla da fabrika bahçesinde yangın çıktı #5

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