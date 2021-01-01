Kimyasalların bulunduğu paletlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın bahçesinde kimyasalların bulunduğu paletlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve Kocaeli itfaiyelerine bağlı ekipler sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Zaman zaman patlamaların da olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın çıktı ViDEO