Tuzla'da fabrikada yangın çıktı

Boya fabrikasındaki bir patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınırken; 3 çalışana ulaşılamadığı, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir fabrikada, saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedilen patlama sonrası fabrika alevlere teslim oldu.

Alevler kısa sürede etrafa yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kontrol altına alındı

Yoğun bir mücadele gösteren itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hasar büyük

DHA'nın haberine göre; patlama ve yangın sonucu fabrika önündeki araçlar ve çevredeki fabrikalarda büyük hasar oluştu.

3 kişiden haber alınamıyor

Habertürk yayınına bağlanarak olayla ilgili açıklama yapan İstanbul İtfaiye Daire Başkanı, şunları söyledi:

"Yangın kontrol altına alındı ancak yangının çıktığı ana bina enkaza döndü. Fabrika çalışanı olan 3 kişi kayıp ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda kalmış olma ihtimalleri değerlendiriliyor."

Tuzla'da fabrika yangını

7 kişi yaralandı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da olayla ilgili son durumu aktararak 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Patlama anı kamerada

Öte yandan; patlama anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çevreye bazı parçaların saçıldığı görüldü.