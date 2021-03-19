Tuzla'da folyoyla sarılan ve bantlanan bir çuvalda erkek cesedi bulundu

Tuzla'da folyoyla sarılan ve bantlanan bir çuvalda erkek cesedi bulundu

35-40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olan ceset ile ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin çıktığı evi açtıran kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İstanbul’un Tuzla ilçesi İstasyon Mahallesi Sevenler Sokak'taki dört katlı binanın bodrum katındaki daireye eşyalarını almak için geldiğini iddia eden kadın, kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı.

Kadın, içeride kan izleri ve bir çuval görmesi üzerine durumu polise bildirdi.

FOLYO İLE SARIP, ÇUVALA KOYDULAR

Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcının yaptığı incelemede, üzeri folyo ile sarılıp bantlanan çuvalda, 35-40 yaşlarındaki bir erkek cesedi olduğu belirlendi.

Kafa kısmında darp izleri olduğu öğrenilen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

KADIN DA İFADE İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bu arada kapıyı açtıran kadın da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.