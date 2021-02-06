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Tuzla'da geri dönüşüm fabrikası yandı
Henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- İHA
- 06.02.2021 - 09:36
- Güncelleme : 06.02.2021 - 09:39
Saat 06.00 sıralarında Tuzla Orhanlı bölgesindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Acil servis ekipleri hazır bekletildi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tuzla'da geri dönüşüm fabrikası yandı VİDEO