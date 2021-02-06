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Tuzla'da geri dönüşüm fabrikası yandı

Tuzla'da geri dönüşüm fabrikası yandı

Henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan geri dönüşüm fabrikasındaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.