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    Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın

    Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
    • 24.12.2022 - 19:13
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 20:19
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    Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde yangın çıktı.

    Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde, alevlerin yükseldiği görüldü.

    Yangına müdahale sürüyor

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

    Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı VİDEO

    Tuzla da geri dönüşüm tesisinde yangın #1

    Tuzla da geri dönüşüm tesisinde yangın #2

    Tuzla da geri dönüşüm tesisinde yangın #3

    Tuzla da geri dönüşüm tesisinde yangın #4

    Tuzla da geri dönüşüm tesisinde yangın #5


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