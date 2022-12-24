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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
- 24.12.2022 - 19:13
- Güncelleme : 24.12.2022 - 20:19
İstanbul'un Tuzla ilçesinde yangın çıktı.
Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde, alevlerin yükseldiği görüldü.
Yangına müdahale sürüyor
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı VİDEO