Tuzla'da iki grup arasında kavga

Aralarında husumet bulunan iki grup, ortalığı ayağa kaldırdı. Kavga anları kameralara yansıdı.

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Tersaneler Caddesi'nde, husumetli iki işçi grubu arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumruklu sopalı kavga

Yumrukların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada yaralananlar oldu. Taraflar bir süre sonra ise kavgayı sonlandırıp bölgeden ayrıldı.

DHA'nın haberine göre şahıslar, birbirinden şikayetçi olmadı.

Tuzla'da iki grup arasındaki sopalı ve yumruklu kavga kamerada