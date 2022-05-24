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    Tuzla'da iki grup arasında kavga

    Aralarında husumet bulunan iki grup, ortalığı ayağa kaldırdı. Kavga anları kameralara yansıdı.
    • 24.05.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:48
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    Tuzla'da iki grup arasında kavga

    İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Tersaneler Caddesi'nde, husumetli iki işçi grubu arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Yumruklu sopalı kavga

    Yumrukların ve sopaların havada uçuştuğu kavgada yaralananlar oldu. Taraflar bir süre sonra ise kavgayı sonlandırıp bölgeden ayrıldı.

    DHA'nın haberine göre şahıslar, birbirinden şikayetçi olmadı.

    Tuzla'da iki grup arasındaki sopalı ve yumruklu kavga kamerada

    Tuzla da iki grup arasında kavga #1

    Tuzla da iki grup arasında kavga #2

    Tuzla da iki grup arasında kavga #3


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