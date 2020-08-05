İhbar üzerine bir depoya baskın yapan polis ekipleri, kaçak üretildiği tespit edilen deterjan ve temizlik malzemelerine el koydu.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, Orhanlı Mahallesi Ayvazpınar Caddesi üzerinde kaçak deterjan imalathanesi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın yaptı.

DETERJAN VE TEMİZLİK MALZEMELERİ BULUNDU

Baskında kaçak üretildiği tespit edilen 300 adet 10 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 3 bin kilogram gelen satışa hazır vaziyette farklı markalarda deterjan, bin adet farklı markalara ait deterjan ambalajı, 2 adet ambalajlama makinesi, 2 adet hassas terazi, 130 adet 20 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 2 bin 600 kilogram gelen toz, sabun, 300 adet 25 kilogramlık paketler halinde toplam ağırlığı 7 bin 500 kilogram gelen kaya tuzu, 1 adet ürün karıştırmaya yarayan kazanlı ana makine ele geçirildi.

Tuzla’da çok sayıda kaçak deterjan ele geçirildi ViDEO

İŞLETMECİYE ADLİ İŞLEM

Konu ile ilgili iş yerinin ise çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlendi.

İşletme sahibi Serkan U. isimli şahsa, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak adli makamlarca serbest bırakıldı.