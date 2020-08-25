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    Tuzla'da kafede silahlı çatışma kamerada

    Bir market sahibi ile kafe çalışanı arasında çıkan pompalı tüfekli çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 11:20
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    Tuzla'da kafede silahlı çatışma kamerada

    İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Postahane Mahallesi'nde, bir market sahibi ile kafe çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Kafede yaşanan çatışma sırasında müşteriler panik yaşayarak, sağa sola kaçmaya başladı. Silahlı kişi kafede peş peşe ateş etmeye başlayınca, bir kafe çalışanı da pompalı tüfek ile karşılık vermeye başladı.

    Dakikalarca süren çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kafe çalışanı yaralandı.

    Yaşanan silahlı kavganın ardından kafe mühürlenirken, çatışma anları ise kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Tuzla da kafede silahlı çatışma kamerada #1

    Tuzla da kafede silahlı çatışma kamerada #2

    Tuzla da kafede silahlı çatışma kamerada #3

    Tuzla da kafede silahlı çatışma kamerada #4

    Tuzla da kafede silahlı çatışma kamerada #5

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