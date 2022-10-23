D-100 karayolunda kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden vatandaşın umursamaz tavırları, bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde D-100 karayolunda kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden vatandaşın umursamaz tavırları pes dedirtti.

Kimliği belirsiz şahıs, dakikalarca kamyonet kasasına tutunarak yolculuk yaptı.

Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan adam, başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

"Çek çek, at at"

Sürücünün "Seni çekip internete atacağım" demesi üzerine kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden şahıs "Çek çek, at at" diyerek tepki gösterdi.

Olay yerinden uzaklaştı

İHA'nın haberine göre, kamyonet kasasına asılı şekilde seyahat eden vatandaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Tuzla’da kamyonet kasasına asılı yolculuk VİDEO