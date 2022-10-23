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    Tuzla’da kamyonet kasasına asılı yolculuk

    D-100 karayolunda kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden vatandaşın umursamaz tavırları, bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.
    • 23.10.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 10:53
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    Tuzla’da kamyonet kasasına asılı yolculuk

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde D-100 karayolunda kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden vatandaşın umursamaz tavırları pes dedirtti.

    Kimliği belirsiz şahıs, dakikalarca  kamyonet kasasına tutunarak yolculuk yaptı.

    Hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye atan adam, başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

    "Çek çek, at at"

    Sürücünün "Seni çekip internete atacağım" demesi üzerine kamyonet kasasına tutunarak yolculuk eden şahıs "Çek çek, at at" diyerek tepki gösterdi.

    Olay yerinden uzaklaştı

    İHA'nın haberine göre, kamyonet kasasına asılı şekilde seyahat eden vatandaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Tuzla’da kamyonet kasasına asılı yolculuk VİDEO

    Tuzla’da kamyonet kasasına asılı yolculuk #1

    Tuzla’da kamyonet kasasına asılı yolculuk #2


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