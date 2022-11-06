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Tuzla'da kavga sonrası barış yemin töreni
Altınova Tersaneler Bölgesi’nde silahlı saldırıda yaralananların aileleri ve saldırganların yakınları, Tuzla’daki barış töreninde Kuran- Kerim okunarak barıştı.
- 06.11.2022 - 16:14
İstanbul'un Tuzla ilçesinde husumetli iki gruba barışma töreni yapıldı.
8 Ekim tarihinde, Altınova Tersaneler Bölgesi’ne otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.
Silahlı saldırı sonrasında yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova’daki hastanelere götürüldü.
Barışma töreni yapıldı
İHA'nın haberine göre, yaşanan olay sonrası Tuzla’da bir araya gelen tarafların yakınları arasında barış töreni gerçekleştirildi.
Tarafların barış töreninde Kuran- Kerim okunarak barış yemini edildi.