İki grubun kavgasını ayırmak için olay yerine giden genç, saldırganlar tarafından bıçaklandı. Kardeşinin bıçaklandığı haberini alan ağabey de olay yerine gidince bıçaklı saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz cuma günü aksam saatlerinde İstanbul’un Tuzla ilçesi Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta oturan gençlere başka bir grup sözlü tehditte bulundu.

Aynı mahallede oturan gençler, olayı yatıştırması için arkadaşları olan Recep Yaman’ı çağırdı.

BİR ANDA SALDIRDI

Olay yerine gelen Yaman, tartışan iki grubun arasını düzeltip olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

Diğer grupta bulunan şahıslardan biri, sokak ortasında bir anda Recep Yaman’a saldırdı.

Tuzla'da kavgayı ayırmak isteyen ağabey ile kardeş bıçaklandı ViDEO

KARDEŞİ DE BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada Recep Yaman, bıçaklandı.

Çevrede bulunan vatandaşların Recep Yaman’ın ağabeyi Hasan Yaman’ı araması üzerine, kardeşini kurtarmak için gelen ağabey Hasan Yaman da aynı grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağabey kardeş, olay yerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

ÇOK SAYIDA DİKİŞ ATILDI

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Recep Yaman ve ağabey Hasan Yaman’ı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çeşitli yerlerinden bıçaklanan ağabey ve kardeşe çok sayıda dikiş atıldı. Yaman Ailesi yaşanan olaydan dolayı saldırgan şahıslardan şikâyetçi oldu.

“TEDAVİ NE KADAR DAHA SÜRECEK BİLMİYORUZ”

Saldırıya uğrayan gençlerin babası Ekrem Yaman, “Küçük oğlumun arkadaşları bir kavgaya karışmışlar, küçük oğlumdan yardım istemişler. Bıçaklı insanlar önümüzü kesti, ‘yakınsan gel yardım et’ diye. Küçük oğlum olay yerine gidip aralarında konuşup tatlıya bağlıyorlar. Çocuklar olay yerinden ayrıldıktan sonra karşı grup büyüklerini arıyor. Büyükleri olay yerine gelince, kargaşa çıkıyor. Çıkan kargaşa, kavgaya dönüşüyor. Büyük oğlum da kardeşini kurtarmak için olay yerine geliyor. Karşı grup hem büyük oğluma hem de küçük oğluma saldırıyor. İki çocuğumu da bıçaklıyorlar. Neticede hastanedeyiz. İki oğlum da olayda bıçaklanmış. İki oğlum da ameliyat geçirdi. Büyük oğlum ağır ameliyat geçirdi. Hastaneden çıkmadı. Tedavisi devam ediyor. Tedavi ne kadar daha sürecek bilmiyoruz. Küçük oğlum biraz daha iyi. Büyük oğlumun karın bölgesinde 36 dikiş var, diğer yaralı yerleri kapalı. Küçük oğlumda da 12 dikiş var.” dedi.