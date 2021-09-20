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    Tuzla’da kaza yapan cip sürücüsü, aracın içinde sıkıştı

    Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Kırıcı, cipiyle önce Emrullah Kara idaresindeki kamyonete, ardından bariyerlere çarptı. Aracında sıkışan Kırıcı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 16:27
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 16:45
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    Tuzla’da kaza yapan cip sürücüsü, aracın içinde sıkıştı

    Tuzla’da Kuzey Marmara otoyolunda saat 15.00 sıralarında, Ankara istikametinde seyreden Yusuf Kırıcı idaresindeki cip, aynı yönde ilerleyen Emrullah Kara yönetimindeki kamyonete çarptı.

    Çarpmanın şiddeti ile savrulan cip, bariyerlere girdi.

    Kamyonette bulunan Sevgi Kara ile cip sürücüsü Yusuf Kırıcı, kazayı yaralı olarak atlattı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sevgi Kara, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Tuzla’da kaza yapan cip sürücüsü, aracın içinde sıkıştı #1

    SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILIP SEDYEYE ALINDI

    Cipin içinde sıkışan Yusuf Kırıcı, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından çıkarılarak sedyeye taşındı.

    Tuzla’da kaza yapan cip sürücüsü, aracın içinde sıkıştı VİDEO

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ambulansa alınan Kırıcı, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tuzla’da kaza yapan cip sürücüsü, aracın içinde sıkıştı #2

    Tuzla’da kaza yapan cip sürücüsü, aracın içinde sıkıştı #3

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    Tuzla’da kaza yapan cip sürücüsü, aracın içinde sıkıştı #7

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