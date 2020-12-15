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- Tuzla’da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Tuzla’da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan kadın, kocası tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadın yerde ambulans beklerken yakınları sinir krizi geçirdi.
- İHA
- 15.12.2020 - 13:32
- Güncelleme : 15.12.2020 - 14:25
İstanbul’un Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi’nde eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı.
Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla evden kaçarken, yaralı Seher Ç.'yi bina dışına akrabası çıkardı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
2 çocuk annesi bina önünde yerde yatarken akrabasının çağrısına site sakinleri ile yakınları geldi.
Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.
Tuzla’da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti İZLE
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ceyhun Ç. ise cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.