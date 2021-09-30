Tuzla’da, köpeği ile dalaşan köpeğe av tüfeği ile ateş etti

Tuzla’da, köpeği ile dalaşan köpeğe av tüfeği ile ateş etti

Tepeören’de av köpeklerinin dinlenme tesisi olarak kullanılan çiftlikte, 2 köpek boğuşmaya başladı. Köpeklerden birinin sahibi, av tüfeği ile diğer köpeği vurarak öldürdü.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, bilgisayar uzmanı Halis Selçuk D. köpeğini, Tepeören'de bulunan, av köpeklerinin dinlenme yeri olarak kullanıldığı ücretsiz faaliyet gösteren bir çiftliğe emanet olarak bıraktı.

Köpeğinin Terrier cinsi bir başka köpekle boğuştuğunu gören Halis Selçuk D., önce su tutarak köpekleri ayırmaya çalıştı, ardından elindeki bir cisimle köpeğe vurdu.

Başarısız olan Halis Selçuk D., çiftlikten çıkıp bir süre ortalarda gözükmedi. Daha sonra olay yerine dönen Halis Selçuk D., yanında getirdiği av tüfeği ile köpeği ile boğuşan ‘Kral’ isimli köpeğe ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATIDI

Köpek olay yerinde yaşamını yitirirken, yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İhbar üzerine polis ekipler, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Tuzla’da, köpeği ile dalaşan köpeğe av tüfeği ile ateş etti ViDEO

SERBEST BIRAKILDI

Halis Selçuk D., gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli kontrol hükümleri uygulanan Halis Selçuk D., serbest bırakıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

'Kral' isimli köpeğin sahibi İbrahim Baliç'in ise olaydan sonra adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.