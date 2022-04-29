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    Tuzla'da kuaför görünümlü göçmen evine baskın

    Kuaför salonundan kaçak göçmenlerin barındığı şok evine giden gizli dairede; 4 göçmen, iş yeri sorumlusu ve daireyi kiraya verdiği öğrenilen kişi yakalandı.
    • 29.04.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 09:18
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    Tuzla'da kuaför görünümlü göçmen evine baskın

    İstanbul polisinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

    Tuzla'da bulunan bir erkek kuaförü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    Kuaförün içinden göçmen evi çıktı

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride gizli geçitle yapılmış 'Şok Evi' tespit etti.

    6 şüpheli yakalandı

    Aramalar sonucu gizli bölmede saklanan Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya verdiği belirlenen A.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Tuzla da kuaför görünümlü göçmen evine baskın #1

    Daireyi kiralayana 18 bin TL ceza

    Şüphelilerin ifadesinin ardından göçmenlere gizli daireyi kiraya veren A.G.'ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan toplamda 18.018 lira cezai işlem uygulayarak serbest bırakıldı.

    Tuzla'da kuaför görünümlü göçmen evine baskın VİDEO

    Sınır dışı edilecekler

    İHA'nın haberine göre Afganistan uyruklu 4 göçmen ile iş yeri sorumlusu M.H.A. isimli Suriye uyruklu şüpheli ise ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Tuzla da kuaför görünümlü göçmen evine baskın #2

    Tuzla da kuaför görünümlü göçmen evine baskın #3


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