Kuaför salonundan kaçak göçmenlerin barındığı şok evine giden gizli dairede; 4 göçmen, iş yeri sorumlusu ve daireyi kiraya verdiği öğrenilen kişi yakalandı.

İstanbul polisinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Tuzla'da bulunan bir erkek kuaförü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Kuaförün içinden göçmen evi çıktı

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, içeride gizli geçitle yapılmış 'Şok Evi' tespit etti.

6 şüpheli yakalandı

Aramalar sonucu gizli bölmede saklanan Afganistan uyruklu 4 göçmen, iş yeri sorumlusu Suriye uyruklu M.H.A. ile gizli bölmedeki daireyi kiraya verdiği belirlenen A.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Daireyi kiralayana 18 bin TL ceza

Şüphelilerin ifadesinin ardından göçmenlere gizli daireyi kiraya veren A.G.'ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan toplamda 18.018 lira cezai işlem uygulayarak serbest bırakıldı.

Tuzla'da kuaför görünümlü göçmen evine baskın VİDEO

Sınır dışı edilecekler

İHA'nın haberine göre Afganistan uyruklu 4 göçmen ile iş yeri sorumlusu M.H.A. isimli Suriye uyruklu şüpheli ise ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.