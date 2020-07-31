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    Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga

    Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga

    Kurban pazarında iki aile arasında çıkan et paylaşımı kavgasında 3 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 12:36
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    Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga

    İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında, et paylaşımı sırasında tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    3 YARALI

    İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanılırken, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına alırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga

    Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga #1

    Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga #2

    Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga #3

    Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga #4

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