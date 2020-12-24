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    Tuzla'da markette organize hırsızlık anı

    Tuzla'da markete giren 3 kişiden 2'si market çalışanını oyalarken, diğer kişinin cep telefonu ve bazı ürünleri çaldığı anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 24.12.2020 - 12:05
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 12:14
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    Tuzla'da markette organize hırsızlık anı

    İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir markette yaşanan olayda, kasiyer çalıştığı esnada cep telefonunu reyonun üzerinde unuttu.

    Markete müşteri gibi giren 1'i kadın 3 kişi de unutulan cep telefonunu gördü.

    ÇANTASINA ATTI

    Markete giren kadın, önce reyonlarda dizili bazı ürünleri çalarak çantasına koydu. Ardından reyon üzerinde unutulan cep telefonunu da aldı.

    O sırada iki erkek şahıs da market çalışanını oyaladı. Organize hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

    Markette hırsızlık anları VİDEO

    Tuzla da markette organize hırsızlık anı #1

    Tuzla da markette organize hırsızlık anı #2

    Tuzla da markette organize hırsızlık anı #3

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