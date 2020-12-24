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Tuzla'da markette organize hırsızlık anı

Tuzla'da markette organize hırsızlık anı

Tuzla'da markete giren 3 kişiden 2'si market çalışanını oyalarken, diğer kişinin cep telefonu ve bazı ürünleri çaldığı anlar kameralara yansıdı.