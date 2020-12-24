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Tuzla'da markette organize hırsızlık anı
Tuzla'da markete giren 3 kişiden 2'si market çalışanını oyalarken, diğer kişinin cep telefonu ve bazı ürünleri çaldığı anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 24.12.2020 - 12:05
- Güncelleme : 24.12.2020 - 12:14
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir markette yaşanan olayda, kasiyer çalıştığı esnada cep telefonunu reyonun üzerinde unuttu.
Markete müşteri gibi giren 1'i kadın 3 kişi de unutulan cep telefonunu gördü.
ÇANTASINA ATTI
Markete giren kadın, önce reyonlarda dizili bazı ürünleri çalarak çantasına koydu. Ardından reyon üzerinde unutulan cep telefonunu da aldı.
O sırada iki erkek şahıs da market çalışanını oyaladı. Organize hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Markette hırsızlık anları VİDEO