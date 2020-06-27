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    Tuzla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 27.06.2020 - 09:32
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    Tuzla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #1

    İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'nde, 34 M 3756 plakalı minibüs Organize Deri Sanayi Bölgesi'nden çıkış yaptığı sırada, Orhanlı yolundan gelen 35 AF 8791 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yan yattı.

    4 YARALI

    3'ü minibüsün içerisinde 1'i otomobilin içerisinde olmak üzere kazada toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tuzla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #2

    "OTOMOBİL HIZLI GELİYORMUŞ, DURAMAMIŞ"

    Görgü tanığı Mustafa Bıçkın kazayı şöyle anlattı, "Minibüs Organize Deri Sanayi Bölgesi'nden çıkarken Aydınlı yönünden gelen otomobil, bayağı hızlı geliyormuş ve duramamış. Tam köşede minibüse vurunca minibüste kaldırıma çarpıp devrildi."

    Tuzla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #3

    "BANA YOL VERMEDİ, KURTARAMADIM"

    Otomobil sürücüsü Cemal Demircansa, "Ben kavşağa girmiştim. Normal şekilde geliyorum tali yoldan. Araç durması gerekirken bana yol vermediği halde ben kurtaramadım ve vurdum." diye konuştu.

    Tuzla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı #4

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