Petrol
87.93
0.25%
Euro
19.1173
0.22%
Dolar
18.6236
0.02%
Altın
1.044
0.36%
Borsa
4570
0.00%
Bitcoin
301.866
-3.26%
BTXN Coin
6.01
-2.90%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Tuzla'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 

    Üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Doğan Karbuz hayatını kaybetti.
    • 22.11.2022 - 04:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuzla'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 

    Kaza, saat 01.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Karbuz'un kullandığı 34 CIT 588 plakalı motosiklet, üniversiteye giriş yapmak üzere olan üniversite öğrencisi M.A nın kullandığı 34 NP 6400 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

    DHA'nın aktardığına göre; motosiklet sürücüsü Doğan Karbuz, çarpışma sırasında otomobilin altında kaldı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Doğan Karbuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Tuzla da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü  #1

    Kardeşi sınır krizi geçirdi

    Kazayı duyan ve olay yerine gelen Doğan Karbuz'un kardeşi uzun süre sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak için polis merkezine götürülürken, polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

    Tuzla da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü  #2

    Tuzla da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü  #3

    Tuzla da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü  #4

    Tuzla da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü  #5

    Tuzla da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü  #6

    Tuzla da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü  #7


    Mehmetçik'in cezalandırma atışlarından dikkat çeken ayrıntı
    Gündem

    Mehmetçik'in cezalandırma atışlarından dikkat çeken ayrıntı

    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK I 21 Kasım 2022 bugün hava nasıl olacak?
    Yaşam

    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK I 21 Kasım 2022 bugün hava nasıl olacak?

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir