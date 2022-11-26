Tuzla’da otomobil yol kenarında boşluğa düştü

Kaza yapan otomobil, yol ve beton platform arasındaki boşluğa düştü. Yan yatan otomobilden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.

İstanbul Tuzla’da, 25 Kasım Cuma gecesi, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile yol ve yüksek kaldırım şeklindeki beton platformun arasında bulunan boşluğa düştü.

Yan yatan otomobilden çıkan sürücü, olay yerinden kaçtı.

İHA’nın haberine göre; otomobilin düştüğü yerin yakınında bulunan iş yerlerine gelen vatandaşlar, aracı gördüklerinde şaşkınlık yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

“Sahibi nerede bilmiyorum, dün akşamdan beri bulunamıyormuş”

Emir Özdemir isimli vatandaş, “Biz de sonradan fark ettik. İtfaiye ve polis ekibi geldi. Sahibi nerede bilmiyorum, dün akşamdan beri bulunamıyormuş galiba. Biz de sabah çalışmaya gelince fark ettik aracı. Sahibini görmedik.” dedi.