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    Tuzla'da polisten para isteyen değnekçi yakalandı

    Aracını park eden sivil polisten park için 30 TL isteyen değnekçiler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • 18.05.2022 - 11:21
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    Tuzla'da polisten para isteyen değnekçi yakalandı

    Belirli bölgelerde mesken tutarak araç sahiplerinden hakları olmayan park parasını isteyen değnekçilere yönelik denetimler sürüyor.

    İstanbul Tuzla'da Ahmet Kılıç Bulvarı’nda polis ekipleri, sivil polis aracını bir AVM önüne park etmek istedi.

    Bu sırada orada bulunan bir kişi tarafından polis ekiplerine, gün boyu 30 lira ücret karşılığında park edebilecekleri söylendi.

    Suçüstü yakalandı

    Polis ekipleri tarafından değnekçilik yaptığı tespit edilen Ömer Ç., Hasan K. ve Abbas T. suçüstü yakalandı. 3 şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Tuzla Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

    Tuzla da polisten para isteyen değnekçi yakalandı #1

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