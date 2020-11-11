- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tuzla'da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı
Tuzla'da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı
- DHA
- 11.11.2020 - 14:49
- Güncelleme : 11.11.2020 - 20:44
İstanbul’un Tuzla ilçesi Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı üzerindeki bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K.'nin eşi Zeliha K. ile Cihat T. isimli kişinin arasında gönül ilişkisi başladı.
Durumu öğrenen Özgür K., eşiyle görüşmek istedi.
DARBEDİP SONRA ÖLDÜRDÜLER
Görüşmeye şüpheli Cihat T.'nin yakınları Mehmet T., Zehra A., Eda Nur A. da geldi. Görüşmede Özgür K. önce Mehmet T. tarafından darbedildi.
Özgür K., daha sonra Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü.
GÜMÜŞHANE’YE GİDECEKLERDİ
Şüpheliler buradan, otomobille kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktıklarını, daha sonra Çankırı'dan geri döndükleri tespit etti.
Şüpheliler, İstanbul'a giriş yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.