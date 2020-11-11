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Tuzla'da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı

Tuzla'da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı

Hastanede temizlik şefi olan adam önce darbedildi, ardından da eşi ve onun sevgilisi tarafından öldürüldü. Yakalanan katil zanlıları, adliyeye sevk edildi.