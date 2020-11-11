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    Tuzla'da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı

    Hastanede temizlik şefi olan adam önce darbedildi, ardından da eşi ve onun sevgilisi tarafından öldürüldü. Yakalanan katil zanlıları, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 14:49
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 20:44
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    Tuzla'da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı

    İstanbul’un Tuzla ilçesi Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı üzerindeki bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K.'nin eşi Zeliha K. ile Cihat T. isimli kişinin arasında gönül ilişkisi başladı.

    Durumu öğrenen Özgür K., eşiyle görüşmek istedi.

    DARBEDİP SONRA ÖLDÜRDÜLER

    Görüşmeye şüpheli Cihat T.'nin yakınları Mehmet T., Zehra A., Eda Nur A. da geldi. Görüşmede Özgür K. önce Mehmet T. tarafından darbedildi.

    Özgür K., daha sonra Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü.

    Tuzla da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı #1

    GÜMÜŞHANE’YE GİDECEKLERDİ

    Şüpheliler buradan, otomobille kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktıklarını, daha sonra Çankırı'dan geri döndükleri tespit etti.

    Şüpheliler, İstanbul'a giriş yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Tuzla da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı #2

    Tuzla da sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı #3

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