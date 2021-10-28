Tuzla’da, şeytan çıkacak diye cinsel istismarda bulunan öğretmene hapis cezası

“Şeytan çıkacak” diyerek ders verdiği E.M.U isimli çocuğa cinsel istismarda bulunan İngilizce öğretmeni B.A.E., 16 yıl hapis cezası aldı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, 8 Eylül 2019 tarihinde, 9. sınıf öğrencisi E.M.U.(13), özel ders aldığı ve aynı zamanda komşusu olan İngilizce öğretmeni B.A.E.’nin evine gitti.

B.A.E., çocuğa 50 lira para vermek istediğini söyleyerek, ‘bu parayı sana papaz gönderdi’ diyerek Hristiyanlık ile ilgili hikayeler anlattı.

Dua okuyup şeytan çıkaracağını söyleyen B.A.E., gözlerini siyah bir bezle bağladığı çocuğun soyunmasını istedi.

Dua ederek ‘şeytanlar çıkacak’ deyip E.M.U.’ya cinsel istismarda bulundu. 13 yaşındaki E.M.U., yaşadığı korkunç olayı annesine ağlayarak, “Dün gece çok kötü şeyler oldu. B.A.E., bana çok kötü şeyler yaptı.” sözleriyle anlattı.

Şikayet üzerine tutuklanan öğretmen B.A.E. hakkında, “Eğitici, öğretici yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından çocuğun cinsel istismarı” suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

SANIK CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava karara bağladı.

Karar duruşmasına, tutuklu sanık B.A.E. cezaevinden getirildi.

Sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, “Müvekkilimin suçu işlediğine dair delil bulunmamaktadır.” diyerek sanığın beraatini ve tahliyesini istedi.

“BÖYLE BİR EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK BİRİSİ DEĞİLİM”

Son sözü sorulan sanık ise, “Ben kesinlikle böyle bir suçu işlemedim. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek birisi değilim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum.” dedi.

16 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık B.A.E.’yi 15 yaşını doldurmamış mağdura karşı işlediği ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

CEZA İNDİRİMİ YAPILMADI

Sanığın aşamalardaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanık lehine takdiri indirim sebepleri bulunmadığından cezasında indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.