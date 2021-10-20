Euro
10.8516
0.24%
Dolar
9.3259
0.34%
Altın
533.29
0.88%
Borsa
1.431
0.05%
Bitcoin
596.449
3.06%
EXEN Coin
20.87
-0.47%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Tuzla'da seyyar çiçekçiye silahlı saldırı

    Seyyar çiçekçi dükkanına iş getiren şahıs, para anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak hastanelik oldu.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuzla'da seyyar çiçekçiye silahlı saldırı

    İstanbul'un Tuzla ilçesindek çiçekçi dükkanına dışarıdan iş getiren Erkan U., telefonda konuştuğu bir şahıs ile para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadı.

    Telefondaki şahıs bir süre sonra yanına aldığı iki arkadaşıyla iş yerini bastı.

    SİLAHLA SALDIRDILAR

    Saldırgan, dükkanda yakaladıkları Erkan U.'yu silahla vurdu. Erkan U., diz kapakları ile kolundan yaralandı.

    POLİS SALGIRGANLARIN PEŞİNDE

    Şüpheliler olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erkan U. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    "ALACAK VERECEK DAVASIYMIŞ"

    Olaya tanık olan çevre esnafından Metin Yaltırak, “Yan komşuyum, müşteriye gittim. Geldiğimde polisler vardı burada. Komşumuzun yanında çalışan değil de seyyar çiçekçiyi vurmuşlar burada. Alacak verecek davasıymış.” dedi.

    Tuzla'da seyyar çiçekçiye silahlı saldırı

    Tuzla da seyyar çiçekçiye silahlı saldırı #1

    Tuzla da seyyar çiçekçiye silahlı saldırı #2

    Tuzla da seyyar çiçekçiye silahlı saldırı #3

    Tuzla da seyyar çiçekçiye silahlı saldırı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir