Seyyar çiçekçi dükkanına iş getiren şahıs, para anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak hastanelik oldu.

İstanbul'un Tuzla ilçesindek çiçekçi dükkanına dışarıdan iş getiren Erkan U., telefonda konuştuğu bir şahıs ile para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşadı.

Telefondaki şahıs bir süre sonra yanına aldığı iki arkadaşıyla iş yerini bastı.

SİLAHLA SALDIRDILAR

Saldırgan, dükkanda yakaladıkları Erkan U.'yu silahla vurdu. Erkan U., diz kapakları ile kolundan yaralandı.

POLİS SALGIRGANLARIN PEŞİNDE

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erkan U. hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"ALACAK VERECEK DAVASIYMIŞ"

Olaya tanık olan çevre esnafından Metin Yaltırak, “Yan komşuyum, müşteriye gittim. Geldiğimde polisler vardı burada. Komşumuzun yanında çalışan değil de seyyar çiçekçiyi vurmuşlar burada. Alacak verecek davasıymış.” dedi.

Tuzla'da seyyar çiçekçiye silahlı saldırı