Motosikletle girdikleri kuyumcuyu soyarken çalışanı silahla vuran şahıslar, kameraya yansıdı.

İstanbul Tuzla Yayla Mahallesi'nde motosikletli 2 kişi, bir kuyumcuya girdi.

26 Nisan Salı günü saat 10.00 sıralarında girdikleri kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, Ali Naki Yıldırım isimli çalışana silahla ateş etti.

Yıldırım, vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı.

Hırsızlar kaçtı

Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden hızla kaçtı. Şüphelinin, Ali Naki Yıldırım’ı silahla yaraladığı ve altınları çalarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da soyulan kuyumcunun çalışanı silahla vuruldu VİDEO



Soyguncular aranıyor

Görüntülerde, kuyumcu çalışanı Ali Naki Yıldırım’ın dükkanda çalışırken içeri giren kasklı şahıs tarafından ateş etmesi ve altınları çalarak kaçması gözükmekte. Polis ekipleri ise kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.