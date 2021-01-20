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    Tuzla'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

    Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere hızla çarpıp savruldu.
    • AA
    • 20.01.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 09:43
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    Tuzla'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

    Tuzla'da, D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyir halindeyken sürücü H.Ü'nün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 RM 811 plakalı otomobil, beton bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle takla atan ve yan yola savrulan araçtaki sürücü sıkıştı.

    ARAÇTA SIKIŞTI

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Cenaze ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

    Tuzla'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti ViDEO

    Tuzla kaza

    Tuzla kaza

    Tuzla kaza

    Tuzla kaza

    Tuzla kaza

    Tuzla kaza

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