Tuzla'da tekel bayiye baskın: 811 litre etil alkol ele geçirildi

Bir tekel bayisine düzenlenen polis baskınında farklı markalarda ve 1 litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre etil alkol ele geçirilirken, gözaltına alınan iş yeri sahibi serbest bırakıldı.

İstanbul Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bir tekel bayisinde yasa dışı etil alkol satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde bulunan tekel bayisine baskın düzenledi.

811 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan inceleme ve aramalarda farklı markalara ait, bandrolsüz bir litrelik şişeler içerisinde toplam 811 litre yasa dışı etil alkol ele geçirdi. İş yeri sahibi Mehmet Ö., gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.