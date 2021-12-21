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    Tuzla'da ters yöne giren taksi ile otomobil çarpıştı

    Girdiği ters yönde karşıdan gelen otomobille çarpışan taksi sürücüsü, 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 16:35
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    Tuzla'da ters yöne giren taksi ile otomobil çarpıştı

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde seyir halinde olan 34 TGY 82 plakalı taksi sürücüsü, ters yönden girdiği Hatboyu Caddes'inde bir otomobille çarpıştı.

    Taksi çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken otomobil ise yol üzerindeki direği devirip orta refüje çıktı.

    3 YARALI

    Kazada taksi içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Tuzla da ters yöne giren taksi ile otomobil çarpıştı #1

    Tuzla da ters yöne giren taksi ile otomobil çarpıştı #2

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