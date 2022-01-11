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Tuzla'da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi

Tuzla'da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi

Eski nişanlısı tarafından silah zoruyla getirildiği restoranda sıkılan 5 mermi ile can veren genç avukatın katili gözaltına alındı. Katilin uzman çavuş olduğu tespit edildi.