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    Tuzla'da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi

    Eski nişanlısı tarafından silah zoruyla getirildiği restoranda sıkılan 5 mermi ile can veren genç avukatın katili gözaltına alındı. Katilin uzman çavuş olduğu tespit edildi.
    • AA
    • 11.01.2022 - 10:48
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    Tuzla'da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi

    Tuzla'da eski nişanlısı tarafından vahşice katledilen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız Sahilyolu Caddesi'ndeki bir restoranda can vermişti.

    KATİL GÖZALTINDA

    Eski nişanlısı tarafından baş, boyun ve göğüs bölgesine 5 mermi isabet eden Yıldız'ın cenazesi  Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, katil Oktay D. (29) gözaltına alındı.

    UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Uzman çavuş olduğu bildirilen katil, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

    Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız'ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.

    Tuzla da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi #1

    Tuzla da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi #2

    Tuzla da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi #3

    Tuzla da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi #4

    Tuzla da vahşice katledilen avukatın katillinin uzman çavuş olduğu öğrenildi #5


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